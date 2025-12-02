Пекін приміряє "електромагнітний купол" над Тайванем

2 декабря 2025, 12:15

Китайські дослідники змоделювали повне приглушення Starlink над Тайванем за допомогою мережі аеростатів і БПЛА — фактично електромагнітного «накриття» острова.



У сценарії, який розглядає Пекінський технологічний інститут, до 2 тисяч носіїв РЕБ на висоті близько 20 км мають перебити супутниковий зв’язок на ключовому театрі операцій.

Модель базується на реальних даних сузір’я Starlink і симуляції поля супутників над Тайванем протягом 12 годин. За ідеальних умов потрібно 935 високопотужних вузлів радіопридушення, рознесених на кілька кілометрів один від одного; при використанні дешевших дронів кількість зростає до приблизно двох тисяч. Удар робиться не по окремих терміналах, а по всій архітектурі зв’язку на театрі — створюється суцільна зона завад, де супутниковий канал стає нестабільним або непридатним для військового управління.Втім, самі автори визнають, що це «лабораторна ідеальність»: така операція потребує панування в повітрі, попереднього придушення тайванської ППО, безперервної координації сотень вузлів РЕБ та колосальної логістики обслуговування аеростатів і дронів. Фактично йдеться про елемент повномасштабної операції проти острова, а не про окремий технічний трюк.Ця робота вписується в ширшу лінію КНР з нейтралізації приватних супутникових мереж — від лазерів і орбітальних «викрадачів» супутників до дипломатичного тиску на регулювання LEO-констеляцій. Для потенційного конфлікту навколо Тайваню Пекін демонстративно планує не лише удар по інфраструктурі й ППО, а й паралельну спробу «вимкнути небо» як інформаційне середовище.