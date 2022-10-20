Две новые модели офисных мониторов DIGMA

20 октября 2022, 13:15

Компания DIGMA представляет две новые модели мониторов – 31.5-дюймовый DM-MONB3205 и 27-дюймовый DM-MONB2705.

Оба монитора предлагают пользователю решения с привлекательными характеристиками, среди которых: высокое разрешение, хорошая цветопередача и углы обзора, а также разнообразие вариантов подключений.

Вдобавок к этому модели притягивают взгляд строгим дизайном: тонкие рамки по краю монитора и лаконичные линии добавляют лоска утилитарной технике. Экстерьер устройств минималистичен и пользователя ничего не отвлекает. Матовая поверхность скрывает отпечатки и устраняет солнечные блики, поэтому мониторы сохраняют эстетичный облик даже при ярком освещении.Разрешение DM-MONB3205 и DM-MONB2705 соответствует полноразмерному 2K, что составляет 2560x1440 пикселей. Благодаря этому изображение отличается высоким уровнем детализации, которой хватает для работы с графикой. Время отклика мониторов - 6 мс – этого хватает как для выполнения профессиональных задач, так и для требований любителей погонять игрушки на досуге. Еще одно преимуществом моделей - IPS-матрица. Применение такого типа матрицы делает цвета яркими и сочными, независимо от угла обзора. Яркость 350 кд/м2 делает изображение на экране четким и видимым даже при ярком солнечном свете. Компания позаботилась о поддержке технологий улучшения изображения NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Изображение на экране плавное, без разрывов кадра и шлейфов даже при сценах с повышенной динамичностью. Функции Low Blue Light и FlickerFree снижают нагрузку на зрение, что важно при работе за компьютером.Большим плюсом стало то что пользователю предлагается выбор по разъемам для подключения – обе модели оснащены разъемами Display Port и двумя HDMI. Кроме того, присутствует аудио разъем для подключения наушников или внешних колонок. Монитор DM-MONB3205 дополнительно оснащен VGA разъемом для подключения к нему устройств ранних поколений, а также разъемом mini DP. Кабель Display Port уже идет в комплекте к мониторам, а это приятная экономия для покупателя.На тыльной стороне расположен интерфейс VESA-крепления. Мониторы возможно установить не только на столе, но и на стене или специальном кронштейне. Технические характеристики и внешний вид устройств делают мониторы уместными как в интерьере офиса, так и в качестве элемента домашнего рабочего или игрового места.