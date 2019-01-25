Новые дата-кабели в ассортименте продукции DIGMA

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, анонсировал расширение продуктовой линейки новой категорией – дата-кабелями. Представлено сразу 106 наименований продуктов.
Новые кабели DIGMA являются универсальным инструментом для разных категорий устройств с множеством задач. От синхронизации и передачи данных до зарядки гаджетов.
Всего представлено 4 типа кабелей по способу соединения: USB-А - MicroUSB, USB-А - Lightning (s8-pin), USB-А - USB Type-C и двусторонний USB Type-C.
Все кабели с полноразмерным выходом USB-A поддерживают протокол USB 2.0 и проводят силу тока в 2 А, что позволяет значительно быстрее заряжать мобильные устройства.
Кабели c двусторонним выходом USB Type-C совместимы с протоколом USB 3.0, способный передавать данные со скоростью до 5 Гб/с. Провода поддерживают технологию быстро зарядки USB PowerDelivery для быстрой зарядки ноутбуков и планшетов. Максимальная мощность, передаваемая по этой технологии через для этих кабелей, составляет 60 Вт для проводов длиной 2 и 3 метра, а для 1,5 метровых моделей - 100 Вт.
Каждый из типов кабелей обладает множеством вариаций длины: 15 сантиметров, 1.2 метра, 2 метра и 3 метра. Короткий кабель пригодится для подключения Powerbank’a, а длинный для удобной игры на диване с геймпада, если у него сядут батареи.
Все провода изготовлены по технологии In-Mould Injection, что обеспечивает надёжную защиту от повреждений коннекторов при резких отключениях.
Большинство кабелей обладает модификацией с плоским кабелем, что позволяет им не запутываться и меньше изнашиваться.
Для защиты от внешних повреждений в ассортименте кабелей DIGMA есть несколько видов оплётки. Это как классический поливинилхлорид, износостойкая ткань, нейлон и джинсовый материал, а также металлическая оплётка. Оплётка из металла обладает особыми защитными свойствами: улучшенная изоляция от внешних помех, гибкость, меньшее влияние температур и отсутствие спутываний.
Ассортимент кабелей представлен во множестве расцветок: классические белый и чёрный, а также золотистый, серебристый, серый, коричневый, красный, синий и зелёный.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики USB-A - MicroUSB
Протокол: USB 2.0
Скорость передачи данных: 480 мб/с
Совместимость: универсальная
Порты: USB-A (male) и microUSB (male)
Длина кабеля: 0.15м, 1.2 м, 2 м, 3 м
Ток нагрузки: 2 А
Форма оплётки: круглая и плоская
Тип оплётки: виниловая, тканевая, нейлоновая, джинсовая, металлическая
Технические характеристики USB-A - Lightning (s8-pin)
Протокол: USB 2.0
Скорость передачи данных: 480 мб/с
Совместимость: iPhone, iPod, iPad
Порты: USB-A (male) и Lightning (male)
Длина кабеля: 0.15м, 1.2 м, 2 м, 3 м
Ток нагрузки: 2 А
Форма оплётки: круглая и плоская
Тип оплётки: виниловая, тканевая, нейлоновая, джинсовая, металлическая
Технические характеристики USB-A - USB Type-C
Двусторонний
Протокол: USB 2.0
Скорость передачи данных: 480 мб/с
Совместимость: iPhone, iPod, iPad
Порты: USB-A (male) и USB Type-C (male)
Длина кабеля: 0.15м, 1.2 м, 2 м, 3 м
Ток нагрузки: 2 А
Форма оплётки: круглая и плоская
Тип оплётки: виниловая, тканевая, нейлоновая, джинсовая, металлическая
Технические характеристики USB Type C - USB Type-C
Двусторонний
Протокол: USB 3.0
Скорость передачи данных: 5 Гб/с
Совместимость: Устройства с портами USB Type-C
Порты: USB Type-C (male) x 2
Длина кабеля: 1.5 м, 2 м, 3 м
Ток нагрузки: 2 А
Форма оплётки: круглая
Тип оплётки: виниловая, тканевая
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