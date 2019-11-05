5 ноября 2019, 9:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, пополнил ассортимент своей техники новой моделью смарт-браслета — Force A6.

Новинка получила защиту от влаги и пыли, поддержку Bluetooth 5.0 и хороший набор встроенных функций.

DIGMA Force A6



Новинка предстала перед публикой в классическом, уже полюбившимся многим форм-факторе спортивного браслета «на каждый день». DIGMA Force A6 призвана быть удобной и практически не ощущаться на запястье в течение всего дня и даже ночи.



Представленный браслет работает под управлением процессора RTL8762C. Он отличается хорошими характеристиками энергопотребления, которые позволяют пользоваться им в течение длительного времени как в режиме активной работы, так и ожидания.



За питание новинки отвечает литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 105 мАч. Время работы в среднем составляет до 10 дней.



Force A6 снабжён модулем Bluetooth версии 5.0, при помощи которого он может держать связь со смартфонами и другими схожими устройствами. Смарт-браслет «умеет» выводить на экран уведомления от приложений, а также информацию о физической активности пользователя: пройденные шаги, общее расстояние, количество потраченных калорий, продолжительность сна, и т.д. Кроме того, можно удалённо управлять камерой смартфона, подключенного к браслету.



Force A6 совместим с устройствами на базе операционных систем iOS и Android.



В комплектацию входят: смарт-браслет DIGMA Force A6, руководство пользователя и гарантийный талон.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Force A6:



Экран: TFT | 0.96" | 160 х 80

Процессор: RTL8762C

Батарея: Li-Polymer | 105 мАч

Поддержка Bluetooth 5.0

Время работы: до 10-ти дней

Влаго и пылезащиты: IP67

Датчик сердечного ритма

Шагомер

Счетчик калорий

Другие функции: мониторинг сна, тонометр, удаленное управление камерой, напоминание о вызовах и сообщениях

Совместимость: Android 4.4, iOS 8.0 и более поздние версии

Размер устройства: 38 x 20 x 10 мм

Вес: 23 г | 93 г (комплект)





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Смарт-браслет Force A6

Руководство пользователя

Гарантийный талон