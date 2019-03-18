18 марта 2019, 11:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о запуске новой категории товаров – носимой электроники.

Первой новинкой стал смарт-браслет DIGMA Force B8m для отслеживания показателей здоровья и занятий спортом.



Смарт-браслет DIGMA Force B8m обладает широким функционалом для отслеживания собственной активности в течение всего дня. Вне зависимости от уровня физической нагрузки, смарт-браслет даст возможность собирать данные для улучшения собственного здоровья.



Фиксируйте дистанции и длительность своих тренировок, вместе с количество сожжённых калорий. Секундомер поможет засечь время выполнения каждого из упражнений.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует совершать за день не менее 8000 шагов, а встроенный в браслет шагомер легко позволит отследить эту цель.



Пульсометр умеет определять уровень текущего сердцебиения. Благодаря возможности постоянного измерения можно определить среднее значение в спокойном состоянии или аномальные всплески при увеличении сердечного ритма.



Интегрированный тонометр даёт возможность измерить внутреннее давление организма, чтобы определить характер текущего состояния, особенно в состоянии недомогания или болезни.



Смарт-браслет поможет также узнать о качестве вашего сна: общее время во сне, часы в глубоком и лёгком сне, а также количество пробуждений. А вибро-будильник поможет легко просыпаться, не беспокоя своих родных и близких.



Смарт-браслет управляется и настраивается со смартфона. Для этого достаточно установить приложение WearHealth на телефон под управлением Android или Apple iOS.



Узнавайте о поступающих сообщениях или звонках, даже если смартфон далеко в сумке – смарт-браслет сможет сообщить и об этом. А если вы не можете найти ваш телефон в комнате – подайте на него сигнал прямо с браслета.



Смарт-браслет обладает влаго- и пылезащитой по стандарту IP67, что означает полную пыленепроницаемость и возможность кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра.



Устройство работает под управлением процессора nRF52832 от норвежской компании Nordic Semiconductor на базе ядра ARM Cortex-M4F. Низкое энергопотребление, поддержка Bluetooth 5.0 и экономичный цветной TFT экран позволяют смарт-браслету работать до 10-ти дней без подзарядки.



В комплектацию входит: смарт-браслет, дополнительный ремешок, клипса для зарядки, руководство пользователя, гарантийный талон.



Технические характеристики DIGMA Force B8M



Экран: TFT, 0.96” 160x80

Процессор: nRF52832

Батарея: Li-Polymer, 90 mAh

Bluetooth: 4.2/5.0

Влаго и пылезащита: IP67

Время работы: до 10-ти дней

Датчик сердечного ритма

Тонометр

Счётчик калорий

Шагомер

Анализатор сна

Измерение пройденного расстояния

Поиск телефона

Возможность получения уведомлений и сообщений

Поддержка Android и iOS: Да

Цвет: чёрный (корпус)

Вес: 20.4 г (без ремешка), 56.8 г (с ремешком)

Размеры: 46х20х11 мм