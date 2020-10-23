DIGMA Q4 — новый плеер с сенсорным управлением

23 октября 2020, 11:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель, которая пополнила линейку медиаплееров бренда.

Новинка получила яркий экран IPS, 16 Гб встроенной памяти и поддержку lossless, а также многих других популярных форматов.



DIGMA Q4 — широкофункциональный мультимедиаплеер с высоким качеством звука. В устройстве установлен аудиопроцессор ATJ2127 от Actions Semiconductor на базе 32-битного ядра MIPS32 4KEc.

Плеер поддерживает множество форматов: MP3, WMA, DRM WMA и файлы с самым высоким качеством — WAV, OGG, APE, AAC-LC и, конечно, FLAC, который предусматривает сжатие аудио без потерь качества звука.Q4 получил яркий IPS-экран, на который выводится информация о проигрываемых файлах. Кроме того, в новинке реализована поддержка просмотра изображений в форматах JPG, BMP и GIF, а также воспроизведение видеофайлов в AMV и популярном формате AVI. Есть и режим чтения, который так и называется — «читалка». Для него, помимо выбора страниц, доступна установка и удаление закладок.Управляется новинка при помощи сенсорных кнопок.Также в Q4 есть встроенное FM-радио и память с 30 ячейками для сохранения любимых радиостанций. А ещё эфир радио можно записать на встроенный диктофон в MP3 и WAV форматах.Новая модель поддерживает соединение по протоколу Bluetooth 4.0, благодаря чему с Q4 можно использовать беспроводные наушники или портативные колонки для воспроизведения звука.Встроенная память плеера Q4 — 16 Гб, но при желании её можно расширить дополнительной картой стандарта MicroSD объёмом до 128 ГБ.Длительную работу плеера обеспечивает литий-полимерный аккумулятор объёмом 480 мАч. Доступно подключение и зарядка плеера через порт micro-USB с возможностью зарядки от PowerBank.В комплекте с устройством идут проводные наушники. Также есть USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA Q4:Экран: 2,4" I IPS l 240 х 320 пикcВстроенная память: 16 ГБАудиопроцессор: АТ J2127Поддерживаемые аудиоформаты: МРЗ, WMA, DRM WMA, OGG, АРЕ, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELPПоддерживаемые форматы аудиозаписи: МРЗ, WAVПоддерживаемые видеоформаты: AMV, AVIПоддерживаемые форматы изображений: JPEG, ВМР, GIFПоддерживаемые форматы карт памяти: microSDПоддержка Bluetooth 4.0Микрофон/Динамик: встроенныйFМ-радиоИнтерфейс: USB 2.0Батарея: Li-Polymer l 480 мАчРазмер устройства: 101 х 50 х 9.6 ммВес: 65 г l 155 г (комплект)