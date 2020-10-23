DIGMA Q4 — новый плеер с сенсорным управлением

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель, которая пополнила линейку медиаплееров бренда.
Новинка получила яркий экран IPS, 16 Гб встроенной памяти и поддержку lossless, а также многих других популярных форматов.
DIGMA Q4 — широкофункциональный мультимедиаплеер с высоким качеством звука. В устройстве установлен аудиопроцессор ATJ2127 от Actions Semiconductor на базе 32-битного ядра MIPS32 4KEc.
Плеер поддерживает множество форматов: MP3, WMA, DRM WMA и файлы с самым высоким качеством — WAV, OGG, APE, AAC-LC и, конечно, FLAC, который предусматривает сжатие аудио без потерь качества звука.
Q4 получил яркий IPS-экран, на который выводится информация о проигрываемых файлах. Кроме того, в новинке реализована поддержка просмотра изображений в форматах JPG, BMP и GIF, а также воспроизведение видеофайлов в AMV и популярном формате AVI. Есть и режим чтения, который так и называется — «читалка». Для него, помимо выбора страниц, доступна установка и удаление закладок.
Управляется новинка при помощи сенсорных кнопок.
Также в Q4 есть встроенное FM-радио и память с 30 ячейками для сохранения любимых радиостанций. А ещё эфир радио можно записать на встроенный диктофон в MP3 и WAV форматах.
Новая модель поддерживает соединение по протоколу Bluetooth 4.0, благодаря чему с Q4 можно использовать беспроводные наушники или портативные колонки для воспроизведения звука.
Встроенная память плеера Q4 — 16 Гб, но при желании её можно расширить дополнительной картой стандарта MicroSD объёмом до 128 ГБ.
Длительную работу плеера обеспечивает литий-полимерный аккумулятор объёмом 480 мАч. Доступно подключение и зарядка плеера через порт micro-USB с возможностью зарядки от PowerBank.
В комплекте с устройством идут проводные наушники. Также есть USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA Q4:
Экран: 2,4" I IPS l 240 х 320 пикc
Встроенная память: 16 ГБ
Аудиопроцессор: АТ J2127
Поддерживаемые аудиоформаты: МРЗ, WMA, DRM WMA, OGG, АРЕ, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Поддерживаемые форматы аудиозаписи: МРЗ, WAV
Поддерживаемые видеоформаты: AMV, AVI
Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, ВМР, GIF
Поддерживаемые форматы карт памяти: microSD
Поддержка Bluetooth 4.0
Микрофон/Динамик: встроенный
FМ-радио
Интерфейс: USB 2.0
Батарея: Li-Polymer l 480 мАч
Размер устройства: 101 х 50 х 9.6 мм
Вес: 65 г l 155 г (комплект)