DIGMA запускает линейку беспроводных колонок

2 апреля 2018, 11:45

DIGMA, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, презентует выпуск портативных акустических систем.

В продаже появилась линейка беспроводных колонок – DIGMA S-10, DIGMA S-20, DIGMA S-30, DIGMA S-31, DIGMA S-32, DIGMA S-40.

Беспроводная колонка DIGMA серии S-10 с мощностью 3 Вт работает в нескольких режимах: FM-радио, воспроизведение аудиосигнала с другого устройства через разъем для micro-USB кабеля, совмещенного с аудиокабелем. Также возможно подключать устройство режиме Bluetooth или в режиме Плеер (microSD/USB), при этом воспроизведение mp3-файлов производится с microSD-карты или USB-накопителя. Габариты беспроводной колонки DIGMA S-10: 149 x 60 x 60 мм, а вес всего 160 г.Мощность колонки DIGMA S-20 составляет 4 Вт. Дополнительно пользователь может прослушать FM-радио или музыкальные композиции, записанные на карту памяти формата microSD. Устройством поддерживаются файлы с расширениями MP3, WMA и WAV. Благодаря наличию FM-приемника и карт-ридера, колонка может работать в автономном режиме, примерно 10 часов.Звуковая мощность колонок DIGMA S-30 - 6 Вт. Поддерживаются файлы с расширениями MP3, APE, FLAC. Работает в таких режимах как: Bluetooth, плеер (microSD/USB), FM-радио, режим аудиовхода. Вес устройства 220 г. Размеры 166 х 47 х 58 мм. В комплектацию входит сама система S-30, USB-кабель и руководство пользователя.Суммарная мощность динамиков, установленных в DIGMA S-31, составляет 6 Вт, а автономная работа системы на одном заряде может продолжаться 20 часов. Колонку можно использовать для прослушивания радио, работающего в FM-диапазоне. Есть поддержка microSD. DIGMA S-31 имеет компактные размеры и привлекательный внешний вид с оранжевой вставкой и подсветкой надписи BT Speaker.DIGMA S-32 представляет собой беспроводную колонку со световыми эффектами. Помимо стандартного набора файлов, DIGMA S-32 может проигрывать музыку FLAC-формата. Мощность встроенных динамиков составляет 6 Вт, а время автономной работы достигает 15 часов. Дополнительно можно прослушать волны FM-диапазона. Отличает DIGMA S-31 наличие светодиодных эффектов, которые способны работать в такт проигрываемой в данный момент музыке. Поддерживается сразу несколько эффектов, которые пользователь может переключать нажатием на специальную кнопку.Мощность беспроводной колонки DIGMA S-40 составляет 10 Вт, предусмотрено проигрывание файлов с карты памяти типа microSD. Время автономной работы может достигать 18 часов. Акустическая система DIGMA S-40 является не только самой мощной и крупной из всех присутствующих, но и подходит для outdoor-использования. Колонка отлично звучит как на «низких», так и «высоких» частотах.