Беспроводная акустическая система DIGMA S-39

11 ноября 2019, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель беспроводной акустической системы — DIGMA S-39.



Новинка получила богатый функционал и дизайн, а также «вкусную» рыночную стоимость.



Беспроводная акустика или Bluetooth-колонки – как их повсеместно называют в наши дни – стремительно ворвались в нашу жизнь и прочно закрепились в ней в роли удобных компаньонов. С такими не заскучаешь на шашлыках или на пляже в летнее время года. А ещё во время велопрогулки или просто прогулки с друзьями по окрестностям своего любимого района.

Герой нашего сегодняшнего пресс-релиза – беспроводная акустика DIGMA S-39. Для своего ценового диапазона она обладает широким набором функциональных возможностей, «бодрым» звучанием и, конечно же, стильным дизайном.Во-первых, новинка от DIGMA относится к классу беспроводных устройств, общаясь с другими девайсами по шустрому и современному протоколу Bluetooth 5.0. На данный момент времени это самая экономная с точки зрения потребления энергии версия, которая обеспечивает уверенный приём на большем по сравнению с предыдущими поколениями данного протокола.DIGMA S-39 – акустика с двумя излучателями, выдающими в сумме 25 Вт звука на выходе. Диапазон воспроизводимых частот составляет дельту в 80Гц - 13КГц.Одна из главных «фишек» представленной колонки – поддержка технологии True Wireless Stereo (TWS). Она позволяет создавать стереопару с ещё одной акустикой DIGMA S-39. Больше колонок – больше громкости! А ещё всё это великолепие дополнит эффектная светодиодная подсветка.DIGMA S-39 – по-настоящему функциональное устройство. Пользователь может переключаться среди четырёх доступных режимов работы: Bluetooth, FM-радио, аудиовход AUX с разъёмом 3.5 мм, а также воспроизведение с USB-носителя. Максимум веселья!Акустика поддерживает разные форматы файлов: MP3, AMR, WAV, WMA, FLAC, APE.Время непрерывной работы DIGMA S-39 составляет до 6 часов.В комплектацию входят: беспроводная акустическая система S-39, MicroUSB-кабель для зарядки, аудиокабель 3.5 мм, съемный ремешок для переноски, руководство пользователя и гарантийный талон.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.Технические характеристики DIGMA S-39Тип подключения: беспроводнойВыходная мощность: 2*12.5Вт, стереоДиапазон воспроизводимых частот: 80Гц - 13КГцСоотношение сигнал/шум: >65 дБДинамики: 4 ом 25Вт, 76.2ммUSB (FAT/FAT32, до 64ГБ)Аудио-вход (3.5 мм)Bluetooth 5.0MicroUSB разъём (для зарядки)Режимы работы:Режим BluetoothРежим FM-Радио (87.5 - 108МГц)Режим АудиовходРежим USBВремя непрерывной работы: до 6 ч*Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, AMR, WAV, WMA, FLAC, APEМатериал: пластик/тканьВстроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 3000 мАчНапряжение зарядки: +5В, 1АГабариты колонки: 340 x 143 x 148 ммВес: 2.18 кг