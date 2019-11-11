Беспроводная акустическая система DIGMA S-39

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил новую модель беспроводной акустической системы — DIGMA S-39.
Новинка получила богатый функционал и дизайн, а также «вкусную» рыночную стоимость.
Беспроводная акустика или Bluetooth-колонки – как их повсеместно называют в наши дни – стремительно ворвались в нашу жизнь и прочно закрепились в ней в роли удобных компаньонов. С такими не заскучаешь на шашлыках или на пляже в летнее время года. А ещё во время велопрогулки или просто прогулки с друзьями по окрестностям своего любимого района.
Герой нашего сегодняшнего пресс-релиза – беспроводная акустика DIGMA S-39. Для своего ценового диапазона она обладает широким набором функциональных возможностей, «бодрым» звучанием и, конечно же, стильным дизайном.
Во-первых, новинка от DIGMA относится к классу беспроводных устройств, общаясь с другими девайсами по шустрому и современному протоколу Bluetooth 5.0. На данный момент времени это самая экономная с точки зрения потребления энергии версия, которая обеспечивает уверенный приём на большем по сравнению с предыдущими поколениями данного протокола.
DIGMA S-39 – акустика с двумя излучателями, выдающими в сумме 25 Вт звука на выходе. Диапазон воспроизводимых частот составляет дельту в 80Гц - 13КГц.
Одна из главных «фишек» представленной колонки – поддержка технологии True Wireless Stereo (TWS). Она позволяет создавать стереопару с ещё одной акустикой DIGMA S-39. Больше колонок – больше громкости! А ещё всё это великолепие дополнит эффектная светодиодная подсветка.
DIGMA S-39 – по-настоящему функциональное устройство. Пользователь может переключаться среди четырёх доступных режимов работы: Bluetooth, FM-радио, аудиовход AUX с разъёмом 3.5 мм, а также воспроизведение с USB-носителя. Максимум веселья!
Акустика поддерживает разные форматы файлов: MP3, AMR, WAV, WMA, FLAC, APE.
Время непрерывной работы DIGMA S-39 составляет до 6 часов.
В комплектацию входят: беспроводная акустическая система S-39, MicroUSB-кабель для зарядки, аудиокабель 3.5 мм, съемный ремешок для переноски, руководство пользователя и гарантийный талон.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA S-39
Тип подключения: беспроводной
Выходная мощность: 2*12.5Вт, стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 80Гц - 13КГц
Соотношение сигнал/шум: >65 дБ
Динамики: 4 ом 25Вт, 76.2мм
USB (FAT/FAT32, до 64ГБ)
Аудио-вход (3.5 мм)
Bluetooth 5.0
MicroUSB разъём (для зарядки)
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Режим Аудиовход
Режим USB
Время непрерывной работы: до 6 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, AMR, WAV, WMA, FLAC, APE
Материал: пластик/ткань
Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 3000 мАч
Напряжение зарядки: +5В, 1А
Габариты колонки: 340 x 143 x 148 мм
Вес: 2.18 кг