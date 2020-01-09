Беспроводная акустика DIGMA S-16

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую беспроводную акустическую систему — S-16.
Это небольшое, но достаточно мощное устройство со стереовходом на 3.5 мм, а также поддержкой карт памяти, TWS и протокола Bluetooth.
Беспроводная акустика в наши дни приобрела невероятную популярность. И это понятно: «музыку» в таком формате можно буквально взять с собой, поместив в карман куртки или рюкзак. И любая «тусовка» пройдёт веселее, однозначно.
Сегодня перед нами беспроводная акустическая система S-16. Устройство выглядит компактно и стильно, в материале корпуса используются вставки из пластика Soft-Touch – благодаря этому устройство надёжно ощущается в руке.
S-16 не является стереоустройством: в арсенале колонки всего один динамик. Однако его звучания хватит, чтобы «озвучить» небольшой пикник или дружеские посиделки на кухне. Кроме того, за счёт поддержки True Wireless Stereo можно объединить несколько колонок S-16, которые будут воспроизводить музыку одновременно.
Пользователи могут выбирать среди трёх доступных режимов работы колонки: Bluetooth, аудиовход 3.5 мм jack, либо воспроизведение с карт памяти формата MicroSD и объёмом до 64 Гб включительно. Есть встроенный микрофон, чтобы отвечать на входящие звонки в режиме Bluetooth.
DIGMA S-16 распознаёт и проигрывает аудиофайлы в популярных форматах mp3 и wav. Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью 1800 мА/ч достигает 6 часов.
В комплектацию входит беспроводная акустическая система DIGMA S-16, кабель micro-USB, аудиокабель 3.5 мм, съёмный ремешок и руководство пользователя.
По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.
Технические характеристики DIGMA S-16
Тип подключения: беспроводной
Выходная мощность: 6Вт, моно
Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 20КГц
Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
Динамики: 4 ом 1*6Вт, 40мм
Интерфейсы подключения:
Аудио-вход (3.5 мм)
Bluetooth (V5.0)
MicroSD-КАРТА (до 64ГБ), FAT/exFAT
MicroUSB разъём (для зарядки)
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим Аудиовход
Режим MicroSD-КАРТА
Встроенный микрофон
Время непрерывной работы: до 6 ч
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV
Материал: пластик/металлическая сетка/soft-touch
Встроенный Li-аккумулятор: 5В, 1800 мАч
Напряжение зарядки: +5В, 1А
Габариты колонки: 70 x 70 x 95 мм
Вес: 221 г
ОСОБЕННОСТИ
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
Аудиовход для подключения звука (3.5 мм)
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч
True Wireless Stereo (при наличии второй колонки)
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Беспроводная акустическая система S-16
MicroUSB-кабель (для зарядки)
Аудиокабель (3.5 мм)
Съемный ремешок
Руководство пользователя