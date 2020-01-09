Беспроводная акустика DIGMA S-16

9 января 2020, 15:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую беспроводную акустическую систему — S-16.

Это небольшое, но достаточно мощное устройство со стереовходом на 3.5 мм, а также поддержкой карт памяти, TWS и протокола Bluetooth.



Беспроводная акустика в наши дни приобрела невероятную популярность. И это понятно: «музыку» в таком формате можно буквально взять с собой, поместив в карман куртки или рюкзак. И любая «тусовка» пройдёт веселее, однозначно.



Сегодня перед нами беспроводная акустическая система S-16. Устройство выглядит компактно и стильно, в материале корпуса используются вставки из пластика Soft-Touch – благодаря этому устройство надёжно ощущается в руке.



S-16 не является стереоустройством: в арсенале колонки всего один динамик. Однако его звучания хватит, чтобы «озвучить» небольшой пикник или дружеские посиделки на кухне. Кроме того, за счёт поддержки True Wireless Stereo можно объединить несколько колонок S-16, которые будут воспроизводить музыку одновременно.



Пользователи могут выбирать среди трёх доступных режимов работы колонки: Bluetooth, аудиовход 3.5 мм jack, либо воспроизведение с карт памяти формата MicroSD и объёмом до 64 Гб включительно. Есть встроенный микрофон, чтобы отвечать на входящие звонки в режиме Bluetooth.



DIGMA S-16 распознаёт и проигрывает аудиофайлы в популярных форматах mp3 и wav. Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью 1800 мА/ч достигает 6 часов.



В комплектацию входит беспроводная акустическая система DIGMA S-16, кабель micro-USB, аудиокабель 3.5 мм, съёмный ремешок и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики DIGMA S-16



Тип подключения: беспроводной

Выходная мощность: 6Вт, моно

Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 20КГц

Соотношение сигнал/шум: >80 дБ

Динамики: 4 ом 1*6Вт, 40мм

Интерфейсы подключения:

Аудио-вход (3.5 мм)

Bluetooth (V5.0)

MicroSD-КАРТА (до 64ГБ), FAT/exFAT

MicroUSB разъём (для зарядки)

Режимы работы:

Режим Bluetooth

Режим Аудиовход

Режим MicroSD-КАРТА

Встроенный микрофон

Время непрерывной работы: до 6 ч

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV

Материал: пластик/металлическая сетка/soft-touch

Встроенный Li-аккумулятор: 5В, 1800 мАч

Напряжение зарядки: +5В, 1А

Габариты колонки: 70 x 70 x 95 мм

Вес: 221 г





ОСОБЕННОСТИ



Bluetooth соединение для передачи аудиоданных

Аудиовход для подключения звука (3.5 мм)

Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч

True Wireless Stereo (при наличии второй колонки)





КОМПЛЕКТАЦИЯ:



Беспроводная акустическая система S-16

MicroUSB-кабель (для зарядки)

Аудиокабель (3.5 мм)

Съемный ремешок

Руководство пользователя