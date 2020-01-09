9 января 2020, 15:15

Беспроводная акустика DIGMA S-16

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новую беспроводную акустическую систему — S-16.

Это небольшое, но достаточно мощное устройство со стереовходом на 3.5 мм, а также поддержкой карт памяти, TWS и протокола Bluetooth.

Беспроводная акустика в наши дни приобрела невероятную популярность. И это понятно: «музыку» в таком формате можно буквально взять с собой, поместив в карман куртки или рюкзак. И любая «тусовка» пройдёт веселее, однозначно.

Сегодня перед нами беспроводная акустическая система S-16. Устройство выглядит компактно и стильно, в материале корпуса используются вставки из пластика Soft-Touch – благодаря этому устройство надёжно ощущается в руке.

S-16 не является стереоустройством: в арсенале колонки всего один динамик. Однако его звучания хватит, чтобы «озвучить» небольшой пикник или дружеские посиделки на кухне. Кроме того, за счёт поддержки True Wireless Stereo можно объединить несколько колонок S-16, которые будут воспроизводить музыку одновременно.

Пользователи могут выбирать среди трёх доступных режимов работы колонки: Bluetooth, аудиовход 3.5 мм jack, либо воспроизведение с карт памяти формата MicroSD и объёмом до 64 Гб включительно. Есть встроенный микрофон, чтобы отвечать на входящие звонки в режиме Bluetooth.

DIGMA S-16 распознаёт и проигрывает аудиофайлы в популярных форматах mp3 и wav. Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора ёмкостью 1800 мА/ч достигает 6 часов.

В комплектацию входит беспроводная акустическая система DIGMA S-16, кабель micro-USB, аудиокабель 3.5 мм, съёмный ремешок и руководство пользователя.

По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.

Технические характеристики DIGMA S-16

    Тип подключения: беспроводной
    Выходная мощность: 6Вт, моно
    Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 20КГц
    Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
    Динамики: 4 ом 1*6Вт, 40мм
    Интерфейсы подключения:
        Аудио-вход (3.5 мм)
        Bluetooth (V5.0)
        MicroSD-КАРТА (до 64ГБ), FAT/exFAT

 

        MicroUSB разъём (для зарядки)
    Режимы работы:
        Режим Bluetooth
        Режим Аудиовход
        Режим MicroSD-КАРТА
    Встроенный микрофон
    Время непрерывной работы: до 6 ч

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)

   Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV
    Материал: пластик/металлическая сетка/soft-touch
    Встроенный Li-аккумулятор: 5В, 1800 мАч
    Напряжение зарядки: +5В, 1А
    Габариты колонки: 70 x 70 x 95 мм
    Вес: 221 г


ОСОБЕННОСТИ

    Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
    Аудиовход для подключения звука (3.5 мм)
    Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч
    True Wireless Stereo (при наличии второй колонки)


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Беспроводная акустическая система S-16
    MicroUSB-кабель (для зарядки)
    Аудиокабель (3.5 мм)
    Съемный ремешок
    Руководство пользователя


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