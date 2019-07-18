Портативная аккустика DIGMA S-38

18 июля 2019, 12:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, объявил о начале продаж новой топовой модели беспроводной акустики: DIGMA S-38.

Новинка представляет собой самый мощный на сегодняшний день вариант портативной акустики во всей продуктовой линейке. Кроме того, устройство может похвастаться и рядом других интересных особенностей.



Не минуло и половины лета, а в DIGMA снова хорошие новости: сошла с конвейера и успешно поступила на полки магазинов самая мощная на настоящий момент времени беспроводная акустическая система. Знакомьтесь, полное имя нашей сегодняшней «красотки»: DIGMA S-38. Давайте разберёмся в её основных функциональных особенностях и параметрах!



Пожалуй, стоит начать с того, что новинка унаследовала всё самое лучшее, чем могли похвастаться её модели-предшественницы. У S-38 несколько режимов воспроизведения, переключаться между которыми можно по своему желанию: Bluetooth, FM-радио в диапазоне 87,5 – 108 МГц, стандартный аудиовход, и, конечно, режим для подключения «флешек» — стандартных USB-накопителей.



Все перечисленные интерфейсы удачно расположены на фронтальной части акустики, что очень удобно и эргономично. Радует и набор форматов, которые S-38 способна проигрывать: тут вам и MP3, и WAV с WMA, а ещё FLAC и APE — для самых погружённых во все тонкости цифрового звучания.



Наконец, отдельные слова похвалы для, собственно, звучания S-38. Отдельные, так как эта модель действительно является самой мощной во всей продуктовой линейке беспроводной акустики, выпускаемой DIGMA. С передней её части, которая немного напоминает добродушного жителя других планет, на нас весело смотрят два семидесятимиллиметровых динамика мощностью по 5 Вт каждый.



С боковых сторон, для дополнительной ударной силы имеется по одному низкочастотному излучателю. Их суммарная мощность равна 50 Вт. Таким образом, все четыре динамика выдают стройные 60 Вт — неплохо, правда? И всё это под ярчайшую и красивую подсветку технологии RGB. Всё, как мы любим!



Осталось упомянуть, пожалуй, самые интересные функциональные возможности нашей сегодняшней героини рубрики «Новинки». DIGMA S-38 — старшая сестра акустических систем S-35 и S-37, значит, в её арсенале точно так же присутствует 6.35-миллиметровый микрофонный моно-вход. То есть, акустику можно использовать в караоке-режиме, что тоже очень приятно.



А вот что по-настоящему выделяет её в этом славном семействе, так это поддержка технологии True Wireless Stereo (TWS). Для тех, кто слышит этот термин впервые, объясняем: полноценное стерео воспроизводится при помощи двух независимых каналов. Именно для этого S-38 «умеет» создавать последовательное соединение с еще одной S-38. Больше устройств, мощнее звук, веселее тусовка!



Кстати, музыкально-песенная вечеринка может продолжаться вплоть до 10 часов подряд: это возможно благодаря встроенному в акустику литиевому аккумулятору с ёмкостью 4400 мАч.



Итак, S-38 — реально мощное и функциональное устройство, способное оживить любое празднование, выездную тусовку на природе или простые дружеские посиделки. В каком формате веселиться вместе с DIGMA — решать только вам!



В комплектацию входит: беспроводная акустическая система DIGMA S-38, кабель Micro-USB для зарядки устройства, аудиокабель 3.5 мм, съёмный ремешок для переноски акустики через плечо, а также гарантийный талон и руководство пользователя.

