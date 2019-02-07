Новая мультимедийная акустика от ERGO

ERGO подготовил меломанам очередную яркую новинку - портативную стерео акустику ERGO S-165 USB 2.0
Новая мультимедийная акустика ERGO S-165 USB 2.0 является ярким представителем акустической линейки 2.0. Модель выполнена в стильном корпусе с высококачественного пластика в двух вариантах цвета: черного и красного, черного и синего. Динамики системы отличаются эргономичными размерами и привлекательным внешним видом, что позволит идеально украсить рабочее место ценителям оригинального дизайна и чистого звучания.
Очень удобной является система управления, поскольку органы контроля находятся непосредственно на проводе, что позволяет точно регулировать мощность звука.
Большое внимание разработчик уделил именно качественному звучанию стерео акустики. Динамики мощностью 6 Вт воспроизводят широкий частотный диапазон в 200 - 18000 Гц, что позволяет сполна насладиться широким спектром звуков как во время просмотра фильмов, так и во время прослушивания музыкальных композиций самых разных жанров. Питание от USB создает дополнительный комфорт, а разъем miniJack 3.5 мм способствует четкому и бесперебойному звучанию любимых треков.
Эргономичная и компактная, акустическая система ERGO S-165 USB 2.0 легко разместится на офисном или рабочем столе, дома на полке. Пользователю на выбор предлагается два варианта цветового решения колонок: сине-черный или красно-черный. Это позволит подобрать устройство под нужный интерьер и подчеркнуть индивидуальность.
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