Новая мультимедийная акустика от ERGO

7 февраля 2019, 13:15

ERGO подготовил меломанам очередную яркую новинку - портативную стерео акустику ERGO S-165 USB 2.0Новая мультимедийная акустика ERGO S-165 USB 2.0 является ярким представителем акустической линейки 2.0. Модель выполнена в стильном корпусе с высококачественного пластика в двух вариантах цвета: черного и красного, черного и синего. Динамики системы отличаются эргономичными размерами и привлекательным внешним видом, что позволит идеально украсить рабочее место ценителям оригинального дизайна и чистого звучания.Очень удобной является система управления, поскольку органы контроля находятся непосредственно на проводе, что позволяет точно регулировать мощность звука.Большое внимание разработчик уделил именно качественному звучанию стерео акустики. Динамики мощностью 6 Вт воспроизводят широкий частотный диапазон в 200 - 18000 Гц, что позволяет сполна насладиться широким спектром звуков как во время просмотра фильмов, так и во время прослушивания музыкальных композиций самых разных жанров. Питание от USB создает дополнительный комфорт, а разъем miniJack 3.5 мм способствует четкому и бесперебойному звучанию любимых треков.Эргономичная и компактная, акустическая система ERGO S-165 USB 2.0 легко разместится на офисном или рабочем столе, дома на полке. Пользователю на выбор предлагается два варианта цветового решения колонок: сине-черный или красно-черный. Это позволит подобрать устройство под нужный интерьер и подчеркнуть индивидуальность.