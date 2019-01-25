Беспроводная акустическая система DIGMA S-14

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новейшую портативную акустическую систему DIGMA S-14.
Она отличается компактным корпусом и несколькими режимами воспроизведения.
Колонка DIGMA S-14 – это беспроводная портативная акустическая система, которая позволяет наслаждаться музыкой без проводов. Отдельный держатель с комплектным карабином поможет закрепить колонку на рюкзак, для свободных путешествий с музыкой.
Беспроводное соединение Bluetooth 4.2 даёт возможность передавать музыку со смартфона или планшета без проводов. Современная версия Bluetooth позволяет подключать устройство быстро и экономить его заряд батареи.
Встроенный микрофон даст возможность отвечать на входящие звонки, даже не прикасаясь к телефону.
Встроенный Li-Ion аккумулятор позволит слушать музыку до 4 часов подряд без проводов и подзарядки.
В комплектацию входят: само устройство, USB-кабель для питания, карабин, руководство пользователя.
Технические характеристики DIGMA S-14
Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
Выходная мощность: 3 ВТ, моно
Диапазон воспроизводимых частот: 2.402 – 2.480 ГГц
Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
Динамик: O 52 мм
Встроенный микрофон
Время работы без подзарядки: до 4 ч
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Материал: пластик
Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh
Напряжение питания: 5В ~ 500 мА
Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
Габариты колонки: 107 x 95 x 45 мм
Вес: 145 г