25 января 2019, 9:45

Беспроводная акустическая система DIGMA S-14

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новейшую портативную акустическую систему DIGMA S-14.

Она отличается компактным корпусом и несколькими режимами воспроизведения.

Колонка DIGMA S-14 – это беспроводная портативная акустическая система, которая позволяет наслаждаться музыкой без проводов. Отдельный держатель с комплектным карабином поможет закрепить колонку на рюкзак, для свободных путешествий с музыкой.

Беспроводное соединение Bluetooth 4.2 даёт возможность передавать музыку со смартфона или планшета без проводов. Современная версия Bluetooth позволяет подключать устройство быстро и экономить его заряд батареи.

Встроенный микрофон даст возможность отвечать на входящие звонки, даже не прикасаясь к телефону.

Встроенный Li-Ion аккумулятор позволит слушать музыку до 4 часов подряд без проводов и подзарядки.

В комплектацию входят: само устройство, USB-кабель для питания, карабин, руководство пользователя.

Технические характеристики DIGMA S-14

    Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)
    Выходная мощность: 3 ВТ, моно
    Диапазон воспроизводимых частот: 2.402 – 2.480 ГГц
    Соотношение сигнал/шум: >75 дБ
    Динамик: O 52 мм
    Встроенный микрофон
    Время работы без подзарядки: до 4 ч
    Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
    Материал: пластик
    Встроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAh
    Напряжение питания: 5В ~ 500 мА
    Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2
    Габариты колонки: 107 x 95 x 45 мм
    Вес: 145 г
Оцените новость:
  • 0 оценок