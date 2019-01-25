Беспроводная акустическая система DIGMA S-14

25 января 2019, 9:45

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, выпустил новейшую портативную акустическую систему DIGMA S-14.

Она отличается компактным корпусом и несколькими режимами воспроизведения.

Колонка DIGMA S-14 – это беспроводная портативная акустическая система, которая позволяет наслаждаться музыкой без проводов. Отдельный держатель с комплектным карабином поможет закрепить колонку на рюкзак, для свободных путешествий с музыкой.Беспроводное соединение Bluetooth 4.2 даёт возможность передавать музыку со смартфона или планшета без проводов. Современная версия Bluetooth позволяет подключать устройство быстро и экономить его заряд батареи.Встроенный микрофон даст возможность отвечать на входящие звонки, даже не прикасаясь к телефону.Встроенный Li-Ion аккумулятор позволит слушать музыку до 4 часов подряд без проводов и подзарядки.В комплектацию входят: само устройство, USB-кабель для питания, карабин, руководство пользователя.Технические характеристики DIGMA S-14Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)Выходная мощность: 3 ВТ, моноДиапазон воспроизводимых частот: 2.402 – 2.480 ГГцСоотношение сигнал/шум: >75 дБДинамик: O 52 ммВстроенный микрофонВремя работы без подзарядки: до 4 чПоддерживаемые аудио-форматы: MP3Материал: пластикВстроенная батарея: Li-ion 3.7В 300 mAhНапряжение питания: 5В ~ 500 мАИнтерфейс подключения: Bluetooth 4.2Габариты колонки: 107 x 95 x 45 ммВес: 145 г