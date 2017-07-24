Новые ТВ-тюнеры от ERGO

24 июля 2017, 14:15

ERGO расширяет линейку цифровых телевизионных тюнеров стандарта DVB-T2, с помощью которых можно бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение в Украине.

У вас нет телевизора со встроенным тюнером стандарта DVB-T2, но вы хотите смотреть украинское телевидение в цифровом качестве? Не обязательно покупать новый телевизор! Достаточно лишь приобрести один из Т2-тюнерoв ERGO!



Все модели телевизионных тюнеров ERGO DVB-T2 1204, ERGO DVB-T2 1217, ERGO DVB-T2 2018 та ERGO DVB-T2 2109 полностью соответствуют стандарту DVB-T2, который является общепринятым в Украине, поэтому после их подключения к телевизору без проблем и осложнений можно смотреть любой цифровой канал открытого эфирного вещания, сигнал которого в состоянии принять ваша антенна.



Кроме просмотра эфирного телевидения, каждая модель TV-тюнера ERGO является универсальным многофункциональным медиа-центром. Наличие USB-разъема позволяет подключать к тюнеру обычную флешку и воспроизводить видео, аудио и графические файлы в наиболее популярных форматах, в том числе, фильмы с разрешением Full HD.



Все модели оснащены набором современных входных и выходных интерфейсов и отличаются между собой в основном конструкцией корпуса и системой индикации. Модель DVB-T2 2109 имеет декодер шестиканального звука AC3 Dolby Digital, что позволяет использовать ее в паре с соответствующим телевизором в качестве полноценного домашнего кинотеатра.