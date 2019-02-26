Переходим на цифру: обзор популярных DVB-T2-тюнеров

26 февраля 2019, 14:29

Вслед за постепенным отключением аналогового вещания в 2018 году, украинского телезрителя вскоре ждёт еще один сюрприз: кодирование спутникового сигнала, которое произойдёт уже в мае.

Чтобы сохранить возможность бесплатно смотреть основные эфирные каналы, многие украинцы массово закупают ТВ тюнеры (они же ресиверы) для приема цифрового сигнала Т2. О том, какие тюнеры T2 рынок предлагает пользователям и какой тюнер лучше выбрать, мы как раз и поговорим в данной статье.

В нашей стране пока что единственным оператором цифрового эфирного телевещания является компания Зеонбуд. По заявлениям этого оператора, покрытие его сети охватывает 95% территории Украины. Если же верить оценкам специалистов Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения", более реальной выглядит цифра в 60%. В любом случае, у жителей городов и крупных поселков проблем с приемом быть не должно. Вещание осуществляется на основе современного стандарта DVB-T2, соответственно, для получения сигнала нужно иметь телевизионный тюнер, "понимающий" стандарт Т2. Это первое и самое важное требование, на которое следует обратить внимание при выборе ресивера сигнала цифрового телевидения. Ну а дальше уже, как говорится, начинаются нюансы. Давайте попробуем разобраться с ними вместе.

ТВ тюнер T2, который умеет выполнять только лишь основную свою функцию – прием цифрового сигнала – сегодня уже мало кого заинтересует. Практически все современные модели объединяют в себе функционал тюнера и медиаплеера, например, все ТВ тюнеры ERGO. Наличие расширенного функционала становится особенно важным для тех, кто подключает ресивер к устаревшим моделям телевизоров, в которых отсутствуют те или иные встроенные мультимедийные возможности. Таким образом, покупка хорошего ТВ тюнера, который совмещает в себе функционал медиаплеера, закрывает все основные потребности большинства пользователей и избавляет их от необходимости тратиться на приобретение дополнительных устройств или даже покупать новый телевизор. Именно поэтому мы рассматриваем только те модели, который оснащены всеми мультимедийными функциями, де-факто уже ставшими стандартными. Среди них способность воспроизводить видео, аудио и графический контент с USB-флешек и внешних дисков, а также функции TimeShift (отложенный просмотр) и PVR (умение работать в режиме рекордера). Две последние функции особенно важны, ведь они позволяют как бы "ставить на паузу" просмотр эфирных программ или вовсе записывать их на внешний носитель для просмотра в более удобное для пользователя время.

На первый взгляд, большинство современных ТВ тюнеров похожи между собой как две капли воды. На самом же деле в каждом из них всегда найдутся нюансы, выявить которые возможно лишь в процессе использования. Именно поэтому мы публикуем рейтинг самых удачных приемников цифрового сигнала, основанный на пользовательском опыте, а не только на сравнении характеристик. В нашу пятерку лучших ресиверов вошли модели, пользующиеся наибольшей популярностью на рынке, удачно совмещающие в себе функционал DVB-T2-приемника и мультимедиа-плеера, а также обладающие при всём при этом вполне демократичной стоимостью.

Недорогой, простой в использовании и функциональный тюнер ERGO DVB-T2 302 очень легко и быстро настраивается, что является огромным плюсом для большинства телезрителей. Кроме того, данная модель поддерживает накопители NTFS, благодаря чему может воспроизводить с внешних носителей большие файлы объемом более 4 Гб. Также в тюнере ERGO DVB-T2 302 неплохо реализована защита, предотвращающая помехи от источников сигналов 4G/LTE, Wi-Fi и FM, так что за устойчивый сигнал без посторонних наводок можно не переживать. Для тех, кто часто отвлекается от просмотра любимых телепрограмм, предусмотрена функция записи контента на внешние носители, а также возможность ускоренного и замедленного воспроизведения. Цифровой ресивер ERGO DVB-T2 302 оптимизирован специально для украинского рынка, что обеспечивает надёжную работу в отечественном цифровом эфире. Благодаря возможности обновления программного обеспечения, пользователи могут устанавливать на данный тюнер новые версии прошивки по мере их появления. В качестве приятной опции, к этой модели через разъем USB можно подключить внешний Wi-Fi-адаптер для просмотрa YouTube-контента.

Цифровой ТВ-тюнер World Vision T62А имеет металлический корпус, который стильно выглядит и быстро охлаждается при перегреве. Несомненным его плюсом является наличие на передней панели кнопок управления и небольшого дисплея, показывающего номер активного канала. Сразу два USB-разъема позволяют подключать два разных источника медиа-контента, например, флешку и жесткий диск. Подключение к сети интернет возможно через внешний USB Wi-Fi адаптер, который нужно покупать отдельно. Обновление прошивки, поддерживаемое этим ресивером, пригодится для более стабильной работы устройства.

ТВ-тюнер для приема цифрового телеэфира Geotex GTX-35 также оснащен кнопками и мини-дисплеем на передней панели. При этом, один из двух USB-разъемов у него размещен спереди, а один – сзади, что является очень удобным решением. Данное устройство представляет собой универсальный ресивер, который кроме эфирного сигнала DVB-Т2 поддерживает также кабельное DVB-C телевещание. Кроме того, данный ТВ тюнер воспроизводит звук в многоканальном формате Dolby Digital (AC3), чем может похвастаться далеко не каждый подобный ресивер.

Необычный дизайн ТВ тюнера Strong SRT8203 понравится всем тем пользователям, которые не любят простые и привычные формы гаджетов. При этом, данная модель обладает компактным корпусом, который не занимает много места рядом с телевизором. Одним из главных плюсов данной модели является очень удобный пульт дистанционного управления. Современная аппаратная начинка отвечает за уверенный прием сигнала, а память на 800 каналов пригодится тогда, когда в нашей стране еще больше телекомпаний перейдет на цифровое вещание.

Простая и незамысловатая модель Romsat TR-9100HD прекрасно справляется с задачей приема цифрового эфирного телевидения. Передняя часть устройства остался без дисплея, зато на ней разместился USB-разъем. HDMI-порт и все остальные необходимые интерфейсы размещены сзади ресивера. Главный плюс данного устройства – простота и надёжность в работе.