Realme вскоре представит ноутбук, смарт-динамик и VR-очки

31 марта 2021, 14:15

Китайская компания Realme обнародовала серию тизеров, говорящих о скором анонсе новых продуктов: речь идёт об устройствах, которые будут объединены в семейство под названием Meow.

В частности, говорится о подготовке портативного компьютера MeowBook. Устройство показано на изображении с боковой стороны, в которой можно видеть полноразмерный порт USB Type-A. Ноутбук демонстрируется в тёмно-сером цветовом исполнении. Об аппаратной части информации, к сожалению, пока нет.



Ещё одной новинкой станет умный динамик Meow AI Speaker с интеллектуальным голосовым ассистентом. Наконец, грядёт выпуск очков виртуальной реальности (VR) Meow VR Glasses.



Тизеры сообщают, что все три продукта дебютируют уже в начале апреля. Вероятно, презентация состоится в конце этой или на следующей неделе.

Сетевые источники добавляют, что в течение нынешнего года Realme намерена выпустить более 100 устройств для Интернета вещей и современной цифровой жизни. В их числе значатся полностью беспроводные наушники погружного типа, смарт-телевизоры, умные розетки и осветительные приборы и пр. Само собой, компания продолжит активно развивать бизнес смартфонов: в этом сегменте в течение прошлого года Realme добилась значительных успехов.

(С) 3dnews