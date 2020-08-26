Новый смартфон vivo Y1s – лучшее решение для школьника

26 августа 2020, 11:45

Компания vivo официально представила смартфон серії У – Y1S, который идеально подойдет для школьников.



На что смотрят родители, когда выбирают смартфон для детей младшего и среднего школьного возраста?

- объемная батарея, чтоб ребенок был всегда на связи;

- стабильная работа смартфона;

- приемлемая цена;



Производитель vivo гарантирует качество смартфона, так как имеет международную сертификацию TÜV, которая снижает мерцание синей точки в дисплее на 40%, тем самым уменьшает нагрузку на глаза ребенка; имеет объемную батарею, зарядки которой 100% хватит на один полный день и вам не придется переживать, что батарея сядет в самый неподходящий момент; имеет оптимизированную оболочку, что дает возможность приятного использования и решения всех задач школьников. А стоимость этой модели всего 3399 грн.

Смартфон Y1s вдохновлен красотой природы с ярким 6,22-дюймовым дисплеем, аккумулятором 4030 мА•ч и Android 10. Благодаря 3D-изгибам корпуса и небольшому весу смартфон отлично лежит в руке. vivo Y1s поступит в продажу 24 августа в цветах «Оливковый чёрный» и «Синяя волна» в магазинах официальных партнеров компании.



Смартфон Y1s оснащён дисплеем Halo FullView диагональю 6,22 дюйма. Благодаря высокому соотношению площади экрана к фронтальной поверхности, равному 88,6%, играть, смотреть видео и выполнять другие задачи — одно удовольствие!

Устройство весит всего 161 грамм, а его толщина составляет 8,28 миллиметра.



Используя эксклюзивные функции улучшения черт лица от vivo, можно улучшить тон и текстуру кожи. Так просто открыть свою настоящую и естественную красоту!

Камера создает отчётливый контраст, мягко отделяя человека на переднем плане от фона, чтобы он оказался в центре внимания.



Аккумулятор ёмкостью 4030 мА•ч с эксклюзивной системой энергопотребления помогает смартфону Y1s работать дольше, а пользователю — наслаждаться играми и просмотром видео. Благодаря 32 ГБ встроенной памяти можно хранить больше фотографий, файлов и приложений. А если использовать SD-карту, объём памяти смартфона Y1s составит целых 256 ГБ.

Интеллектуальная функция разблокировки по лицу работает мгновенно. Доступ к устройству очень простой и интуитивный.

В разделе «Настройки» можно найти массу возможностей по изменению анимации экрана при разблокировке смартфона, распознавании лица и другим действиям.

Когда наступает ночь, можно переключиться на тёмную тему, чтобы продлить время работы смартфона и позаботиться о своём зрении.