Экран OnePlus Nord зеленит при низкой яркости

30 июля 2020, 11:15

OnePlus представила смартфон среднего ценового сегмента Nord на прошлой неделе, а несколько часов назад в тестовой сборке OxygenOS было обнаружено упоминание о втором устройстве семейства.

Но не всё идёт гладко: теперь сообщается, что первые пользователи нового смартфона начали сталкиваться с дефектами изображения при низком уровне яркости подсветки, аналогичные тем, которые можно было наблюдать на OnePlus 8 Pro, выпущенном ранее в этом году.



Многие пользователи OnePlus Nord начали создавать темы, посвящённые обнаруженному дефекту, на Reddit и форуме техподдержки компании. Большинство из них отмечают одинаковые симптомы. При яркости дисплея ниже 25 % наблюдается сильное искажение цветопередачи. С такой же проблемой столкнулся и сотрудник редакции 9to5Google в ходе написания обзора OnePlus Nord.



В свою очередь, OnePlus пока отказывается от ответственности, заявляя что наблюдаемые пользователями неполадки вовсе не проблема, а типичное поведение AMOLED-экрана, обусловленное его конструктивными особенностями, которое не влияет на повседневное использование и долговечность дисплея.