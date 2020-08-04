OnePlus представит новую версию фирменной оболочки для смартфонов 11 августа

В Сети неоднократно появлялась информация о том, что OnePlus готовит новую версию фирменной прошивки, которая получит название HydrogenOS 11.
Напомним, что такое имя носит ПО смартфонов, предназначенных для внутреннего рынка Китая. Тем не менее, вслед за HydrogenOS 11, вероятнее всего, будет представлена OxygenOS 11 со схожими возможностями и интерфейсом, но предназначенная для глобального рынка.
Cегодня OnePlus опубликовала в Weibo пост, который гласит о том, что HydrogenOS 11 будет представлена публике 11 августа. Компания обещает, что новая прошивка предоставит пользователям смартфонов новые визуальные эффекты, улучшенную функциональность и новые возможности, которые вместе образуют «совершенно новую интерактивную концепцию». Напомним, что на прошлой неделе глава OnePlus Пит Лау (Pete Lau) опубликовал изображение, которое демонстрирует реализацию функции Always On Display в смартфоне компании. Предполагается, что эта возможность будет представлена в HydrogenOS 11.
Ожидается, что стабильная версия OxygenOS 11, предназначенная для глобального рынка, будет представлена вместе с флагманским смартфоном OnePlus 8T, запуск которого состоится в октябре или ноябре этого года.
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