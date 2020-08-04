OnePlus представит новую версию фирменной оболочки для смартфонов 11 августа

4 августа 2020, 10:15

В Сети неоднократно появлялась информация о том, что OnePlus готовит новую версию фирменной прошивки, которая получит название HydrogenOS 11.

Напомним, что такое имя носит ПО смартфонов, предназначенных для внутреннего рынка Китая. Тем не менее, вслед за HydrogenOS 11, вероятнее всего, будет представлена OxygenOS 11 со схожими возможностями и интерфейсом, но предназначенная для глобального рынка.