OnePlus 8T будет построен на том же процессоре, что и OnePlus 8

30 июля 2020, 10:15

OnePlus в последнее время находится в центре внимания пользователей и СМИ.

Не так давно компания представила свои первые полностью беспроводные наушники и среднебюджетный смартфон Nord, в котором, к слову, уже обнаружены первые массовые неполадки. Теперь в GeekBench показался ещё не анонсированный смартфон компании, который, вероятно, получит название 8Т.

Устройство, обнаруженное в базе данных популярного бенчмарка, имеет кодовое название OnePlus KB2001. Протестированный смартфон работает под управлением Android 11. Он несёт «на борту» 8 Гбайт оперативной памяти и построен на чипсете Snapdragon 865. Выбор чипа выглядит несколько неожиданным, поскольку, по традиции, устройства OnePlus T-серии обычно оснащаются самыми мощными процессорами, доступными на рынке, а таковым в данный момент является Snapdragon 865+. Тем не менее, аналитики предполагают, что OnePlus 8T предложит пользователям улучшенную камеру, повышенную ёмкость аккумулятора и усовершенствованную технологию быстрой зарядки по сравнению с вышедшим ранее в этом году OnePlus 8.



Предполагается, что компания будет использовать Snapdragon 865, чтобы избежать существенного повышения стоимости смартфона. Больше подробностей о новом флагманском устройстве должно появиться ближе к его анонсу, дата которого пока неизвестна.



(C) 3Dnews