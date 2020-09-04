Раскрыто оснащение смартфона OnePlus 8T: 120-Гц экран AMOLED и 48-Мп квадрокамер

На днях в Интернете появилось изображение фронтальной части одного из флагманских смартфонов серии OnePlus 8T.
А теперь ресурс Android Central раскрыл технические характеристики аппарата.
Устройство, как сообщается, получило кодовое имя Kebab. Оно оборудовано качественным дисплеем AMOLED с диагональю 6,55 дюйма. Частота обновления этой панели составляет 120 Гц. В левом верхнем углу экрана располагается одинарная фронтальная камера.
Говорится о наличии четверной тыльной камеры. Конфигурация включает 48-мегапиксельный основной датчик, 16-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой, 5-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор.
«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 865 Plus, который объединяет одно ядро Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, три ядра Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц, а также четыре ядра Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц. В состав изделия входит высокопроизводительный графический ускоритель Adreno 650. Аппарат сможет работать в 5G-сетях.
Среди прочего упомянуты 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью от 128 Гбайт и операционная система OxygenOS 11 на основе Android 11. Официальная презентация OnePlus 8T ожидается в конце этого или в начале следующего месяца.
(C) 3Dnews