OnePlus готовит смартфон Nord SE с быстрой зарядкой как у флагманов

10 ноября 2020, 10:45

Серии OnePlus Nord едва исполнилось полгода, а в неё уже вошло три модели смартфонов. Оригинальный Nord дебютировал ещё в июле, а в конце текущего месяца в продажу поступят более доступные Nord N10 5G и Nord N100.