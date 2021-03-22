Регулятор рассекретил станцию беспроводной зарядки OnePlus мощностью 50 Вт

22 марта 2021, 10:15

На сайте консорциума WPC (Wireless Power Consortium) опубликована информация о новой станции беспроводной зарядки OnePlus, которая фигурирует под кодовым обозначением C302A.

В документе приводится рендер аксессуара. Как можно видеть, станция выполнена в виде подставки с наклонной площадкой: отмечается, что устанавливать смартфон пользователи смогут в портретной или альбомной ориентации. Мощность новинки составляет 50 Вт.



Двухкомпонентная аккумуляторная батарея будущего смартфона OnePlus 9 Pro может быть заряжена с 0 до 100 % всего за 43 минуты. Для сравнения: быстрая 65-ваттная проводная зарядка позволит проделать тот же процесс за 29 минут.



Новая станция использует технологию Qi, которая позволяет передавать энергию с помощью магнитной индукции. Устройство оборудовано двумя катушками, одна из которых установлена в верхней части, а другая — в нижней.