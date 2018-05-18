Новый флагманский смартфон OnePlus 6 представлен официально

18 мая 2018, 9:45

В рамках специального мероприятия компании OnePlus в Лондоне, китайский производитель «отметился» анонсом своего нового флагманского смартфона - OnePlus 6.



Новинка обладает модным нынче безрамочным дизайном с вырезом экрана в стиле iPhone X.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» мощный чип Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128/256 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки Dash Charge.



Тыльная панель терминала - стеклянная. На ней производитель реализовал сканер отпечатков пальцев.



Диагональ дисплея – 6,28 дюймов, а его разрешение Full HD+ (2280x1080 пикселей); соотношение сторон – 19:9.





Основная камера получилась двойной – модули 16+20 Мп; фронтальная камера – 16Мп. Отдельно отмечается поддержка функции разблокировки по лицу пользователя.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за поддержку dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников.



Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.



В продаже новинка появится в двух черных версиях корпуса – матовой и зеркальной. Кроме того, OnePlus6 6удет продаваться в белом корпусе с золотистой окантовкой, однако эта версия будет выпущена в ограниченном количестве.



Старт продаж намечен на 22 мая. Версия аппарата с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной оценена в $529; за модификацию 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ - $579, а за ТОПовую 8 ГБ ОЗУ/256 ГБ ПЗУ - $629.