Объявлена официальная дата анонса смартфона OnePlus 6

26 апреля 2018, 12:45

Китайская OnePlus назвала дату анонса своего нового смартфона OnePlus6.

Соответствующее мероприятие состоится 16 мая в Лондоне.Кроме того, 17 мая также пройдет презентация в Китае и Индии.По слухам, эта новинка получит 6,28-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080х2280 точек. Основная камера окажется двойной – модули 16Мп+20Мп. Фронтальная камера будет 20Мп. В качестве аппаратной платформы ожидается Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. Емкость аккумулятора – 3450 мАч. Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1.