Характеристики OnePlus 6 подтверждены официально

5 апреля 2018, 11:45

Глава компании OnePlus, Пит Ло (Pete Lau) подтвердил некоторые технические характеристики смартфона OnePlus 6, который пока что не был представлен официально.



Так, в основе новинки окажется чип Qualcomm Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 256 ГБ.Диагональ дисплея составит 6,28 дюйма. В основе – AMOLED-матрица. Разрешение экрана – 1080х2280 точек.Основная камера получит модули на 16Мп и 20Мп. Апертура f/1.7. Фронтальная камера – 20Мп.Емкость аккумулятора – 3450 мАч.Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1 Oreo.Стоимость терминала - $749.Анонс новинки намечен на июнь.