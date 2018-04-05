5 апреля 2018, 11:45

Характеристики OnePlus 6 подтверждены официально

Глава компании OnePlus, Пит Ло (Pete Lau) подтвердил некоторые технические характеристики смартфона OnePlus 6, который пока что не был представлен официально.


Так, в основе новинки окажется чип Qualcomm Snapdragon 845 + 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 256 ГБ.

Диагональ дисплея составит 6,28 дюйма. В основе – AMOLED-матрица. Разрешение экрана – 1080х2280 точек.

Основная камера получит модули на 16Мп и 20Мп. Апертура f/1.7. Фронтальная камера – 20Мп.

Емкость аккумулятора – 3450 мАч.

Работать «трубка» будет под управлением Android 8.1 Oreo.

Стоимость терминала - $749.

Анонс новинки намечен на июнь.
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