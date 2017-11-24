OnePlus 5T признан китайским производителем наиболее быстропродаваемым

24 ноября 2017, 9:15

Представители китайской OnePlus подвели первые итоги касательно продаж нового флагманского смартфона 5T.

Судя по официальным данным, уже за первые шесть часов продаж был установлен новый рекорд. Конечно же, никаких цифр на этот счет не приводится, однако в одном из сообщений пишется об огромных очередях желающих приобрести новинку.Дебют OnePlus 5T состоялся 16 ноября. Ключевые отличия терминала – модный нынче безрамочный дизайн плюс продвинутая двойная камера.В качестве аппаратной основы «на борту» Qualcomm Snapdragon 835. Аппарат доступен в двух версиях с разным объемом оперативной и встроенной памяти – 6/64 и 8/128 ГБ соответственно.Производство же OnePlus 5 уже свернуто, как мы и сообщали ранее.