Состоялся официальный анонс нового безрамочного смартфона Oneplus 5T

17 ноября 2017, 13:15

Китайская Oneplus на официальном уровне анонсировала свой новый флагманский смартфон - Oneplus 5T.



Новинка получила металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.

В основе - Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти – 6/8 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.Диагональ дисплея – 6,01 дюйма, а его разрешение – 1080х2160 точек; соотношение сторон 18:9.Основная камера получилась двойной – модули на 20 и 16Мп. Фронтальная – 16Мп.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечу LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC, предусмотрены USB 2.0 Type-C и 3,5-мм аудиоразъем.Релиз в США намечен на 21 ноября. Ориентировочная стоимость - $500 за версию с 64 ГБ ПЗУ. Кроме того, новинка появится в продаже в Индии, Канаде, Китае, Европе и др. регионах.