16 ноября состоится анонс безрамочного флагмана OnePlus 5T

9 ноября 2017, 9:15

Представители OnePlus заявили о том, что уже 16 ноября состоится дебют нового флагманского смартфона – OnePlus 5Т.



Специальное мероприятие по этому поводу пройдет в Бруклине.

Кроме того, китайский производитель сообщил ориентиры релизов OnePlus 5Т в разных регионах мира. Так, к примеру, в Северной Америке, Индии и Европе новинка начнет продаваться с 21 ноября, а вот в Поднебесной – с 1 декабря.



По слухам, аппарат получит 6-дюймовый Optic AMOLED-дисплей, соотношение сторон которого 18:9 и разрешение 1080х2160 точек. Основная камера будет двойной (модули на 20 и 16Мп), а фронтальная – 16Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется Qualcomm Snapdragon 835 + 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной расширяемой памяти.



Емкость аккумулятора – 3450 мАч.

Работает аппарат под управлением Android 7.0.Ориентировочная стоимость грядущей новинки пока неизвестна.