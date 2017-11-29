Смартфон OnePlus 5T представлен в ярко-красном цветовом исполнении

29 ноября 2017, 9:45

Китайская компания OnePlus анонсировала свой флагманский OnePlus 5T в новом цветовом решении корпуса – ярко-красном.

На данный момент эта версия терминала уже доступна на территории Китая, и пока нет точных данных о том, появится ли за пределами Поднебесной.В техническом плане «трубка» никаких изменений не претерпела. Диагональ дисплея – 6,01 дюйма, в основе Optic AMOLED-матрица с соотношением 18:9. Разрешение экрана – 1080х2160 точек. Основная камера – двойная – модули на 20 и 16Мп, фронтальная камера – 16Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 835. Смартфон доступен в двух версиях с разным объемом ОЗУ и ПЗУ – 6/64 ГБ и 8/128 ГБ соответственно.