На OnePlus 5T уже начали принимать предварительные заказы

30 октября 2017, 9:15

Известный ритейлер OppoMart объявил о начале приема предварительных заказов на смартфон OnePlus 5T, который пока еще не был представлен официально.

Стоимость аппарата на сайте продавца - $549.



Согласно информации OppoMart, грядущая новинка получит 6-дюймовый Optic AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080х2160 точек. Основная камера должна оказаться двойной – прогнозируемые модули - 20+16Мп. Фронтальная камера - 16Мп. В качестве аппаратной платформы заявлена Snapdragon 835 + 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3450 мАч. Работать аппарат будет под управлением Android 7.0.





Анонс новинки ожидается ближе к концу текущего года. Более точной даты пока нет.