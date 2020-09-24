OnePlus 8T получит двойную батарею с очень быстрой зарядкой

Ранее на этой неделе OnePlus подтвердила, что представит новый флагманский смартфон OnePlus 8T уже 14 октября.
Теперь, в преддверии запуска, компания демонстрирует некоторые возможности нового смартфона. В тизере, опубликованном в Twitter, компания намекнула на то, что повысит скорость зарядки грядущего флагмана.
Опубликованный ролик не раскрывает подробностей о скорости зарядки. Однако на официальном сайте OnePlus был опубликован ещё один тизер, который можно просмотреть только с мобильных устройств. Он демонстрирует две аккумуляторные батареи, которые заряжаются одновременно.
Таким образом, вполне вероятно, что OnePlus использует технологию, сходную с OPPO VOOC. Напомним, что 65-Вт зарядка в устройствах OPPO реализована таким образом, что в них устанавливаются две АКБ, заряжающихся одновременно, вместо одной батареи большой ёмкости. Побочным эффектом такого подхода является то, что ёмкость сдвоенного аккумулятора оказывается немного меньше, чем если бы использовалась обыкновенная батарея.
Хотя ёмкость аккумулятора OnePlus 8T пока неизвестна, предполагается, что смартфон сможет полностью заряжаться примерно за полчаса.
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