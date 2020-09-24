OnePlus 8T получит двойную батарею с очень быстрой зарядкой

24 сентября 2020, 10:45

Ранее на этой неделе OnePlus подтвердила, что представит новый флагманский смартфон OnePlus 8T уже 14 октября.

Теперь, в преддверии запуска, компания демонстрирует некоторые возможности нового смартфона. В тизере, опубликованном в Twitter, компания намекнула на то, что повысит скорость зарядки грядущего флагмана.