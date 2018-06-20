20 июня 2018, 13:45

Oppo Find X Lamborghini первым получил систему быстрой зарядки Super VOOC

Вместе с анонсом флагманского Find X, компания Oppo «отметилась» также дебютом смартфона Find X Lamborghini Limited Edition.

Эта новинка позиционируется в роли первого в мире «умного» телефона, обладающего поддержкой технологии сверхбыстрой зарядки - Super VOOC. Согласно официальным данным, аккумулятор Find X Lamborghini, емкость которого 3400 мАч, полностью заряжается за 35 минут.

Кроме того, терминал получил 512 ГБ встроенной памяти.

Другие характеристики новинки остались неизменными в сравнении с оригинальной версией «трубки»: Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 6,4-дюймовый дисплей.

Анонс терминала состоится в августе. Стоимость – 1700 евро.


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