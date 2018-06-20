Oppo Find X Lamborghini первым получил систему быстрой зарядки Super VOOC

Вместе с анонсом флагманского Find X, компания Oppo «отметилась» также дебютом смартфона Find X Lamborghini Limited Edition.
Эта новинка позиционируется в роли первого в мире «умного» телефона, обладающего поддержкой технологии сверхбыстрой зарядки - Super VOOC. Согласно официальным данным, аккумулятор Find X Lamborghini, емкость которого 3400 мАч, полностью заряжается за 35 минут.
Кроме того, терминал получил 512 ГБ встроенной памяти.
Другие характеристики новинки остались неизменными в сравнении с оригинальной версией «трубки»: Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 6,4-дюймовый дисплей.
Анонс терминала состоится в августе. Стоимость – 1700 евро.