Oppo Find X Lamborghini первым получил систему быстрой зарядки Super VOOC

20 июня 2018, 13:45

Вместе с анонсом флагманского Find X, компания Oppo «отметилась» также дебютом смартфона Find X Lamborghini Limited Edition.



Эта новинка позиционируется в роли первого в мире «умного» телефона, обладающего поддержкой технологии сверхбыстрой зарядки - Super VOOC. Согласно официальным данным, аккумулятор Find X Lamborghini, емкость которого 3400 мАч, полностью заряжается за 35 минут.

Кроме того, терминал получил 512 ГБ встроенной памяти.Другие характеристики новинки остались неизменными в сравнении с оригинальной версией «трубки»: Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ, 6,4-дюймовый дисплей.Анонс терминала состоится в августе. Стоимость – 1700 евро.