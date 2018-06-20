Флагманский смартфон Oppo Find X получил три выдвижные камеры – анонс

20 июня 2018, 12:45

Как мы и писали ранее, вчера вечером в Париже китайская Oppo объявила об официальном анонсе своего нового флагманского смартфона - Find X.



Ключевой особенностью новинки оказались выдвижные камеры, причем как фронтальная, так и двойная основная. Обе получили специальные моторизированные модули, автоматически выдвигающиеся при необходимости.

Сканера отпечатков пальцев «на борту» не оказалось, а для разблокировки системы используется процедура аутентификации по лицу. Таким образом, чтобы разблокировать «трубку», потребуется ее включить и провести вверх по экрану блокировки – камера, которая появится после данного действия и распознает владельца смартфона.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ.



Диагональ дисплея – 6,4 дюйма, а его разрешение – 1080х2340 точек. В основе AMOLED-матрица.

Основная камера получилась двойной – модули 16Мп+20Мп, фронтальная камера – 25Мп.Емкость аккумулятора – 3730 мАч.В качестве программной платформы здесь Android 8.1.Релиз новинки намечен на август. Стоимость – 999 евро.