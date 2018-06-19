Oppo Find X получит экран, который будет занимать 94% передней панели

19 июня 2018, 10:15

Уже сегодня китайская Oppo представит свой новый флагманский смартфон - Find X.

Согласно последним данным, этот девайс производителя получит экран, который будет занимать 93,8% передней панели. Таким образом, перед нами новый претендент на рекорд по безрамочности.Кроме того, китайские СМИ опубликовали рекламу с местного ТВ, в которой также мелькает и Oppo Find X. Грядущая новинка демонстрирует необычный дизайн с изогнутой передней панелью и двойной основной камерой. По слухам, фронтальная камера может оказаться выдвижной.Официальная презентация состоится в Париже.