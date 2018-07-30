Смартфон Oppo Find X не прошел тест на изгиб

30 июля 2018, 11:45

Авторитетный в определенных кругах испытатель смартфонов JerryRigEverything опубликовал результаты тестирования «умного» телефона Oppo Find X на прочность.



Результат оказался не очень интересным – «трубка» по итогам «погибла».

JerryRigEverything проводил тест на изгиб.Самым слабым «звеном» здесь оказался моторизированный модуль, который отвечает не только за съемку, но и также разблокировку смартфона по лицу.Оказалось, при давлении на заднюю часть корпуса, терминал довольно легко прогибается. Таким образом, по итогам его несложно сломать.А вот при давлении спереди наиболее «ломким» оказался AMOLED-дисплей, который потрескался уже через пару секунд такого теста. Сам испытатель при этом отметил, что большинство смартфонов выживают в этом тесте, но отсутствие металлической рамки делает этот аппарат довольно «ломким».