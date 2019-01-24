OPPO готовит приемника смартфона Find X

24 января 2019, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали информацию о подготовке компанией OPPO смартфона, который будет позиционироваться в качестве преемника Find X.

Судя по всему, грядущая новинка будет лишена выдвижного модуля, по типу как было у Find X. Вместо него, здесь будет экран с небольшим отверстием для фронтальной камеры.



А вот основная камера нового смартфона получит 10-кратный оптический зум. Кроме того, здесь будет передовой дактилоскопический сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, а еще поддержка беспроводной подзарядки аккумулятора.



Предположительно, в основе терминала окажется чип Snapdragon 855 с частотой до 2,84 ГГц, в «связке» с которым окажется графика Adreno 640.



Анонс новинки, скорее всего, состоится в июне. Никаких других подробностей пока нет.

