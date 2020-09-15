OnePlus 8T 5G показался на рендерах

15 сентября 2020, 11:15

OnePlus 8T является одним из самых ожидаемых смартфонов 2020 года. Сегодня интернет-издание PriceBaba поделилось качественными рендерами и техническими характеристиками грядущего смартфона.

В дизайне устройства прослеживается преемственность со среднебюджетным Nord. В отличие от актуального флагмана OnePlus 8, 8T предложит пользователям плоскую лицевую панель без загнутых краёв. Устройство сможет похвастаться 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры в левом верхнем углу. Full HD+-экран будет окружён очень тонкими рамками, а его частота обновления составит 120 Гц. Напомним, что изображение на экране OnePlus 8 обновляется с частотой 90 Гц. К сожалению, точные габариты устройства неизвестны. Предполагается, что смартфон будет немного шире, чем OnePlus 8.

Блок основной камеры OnePlus 8T будет сильно напоминать таковой в Samsung Galaxy S20. Основной сенсор сможет похвастаться разрешением 48 Мп и будет дополнен 16-, 5- и 2-Мп датчиками. Фронтальная камера будет представлена 32-Мп модулем.

Смартфон, как сообщается, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 865+, а объём оперативной памяти в базовой комплектации составит 8 Гбайт. Предполагается, что самая продвинутая версия будет нести на борту 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти, расширение которой не предусмотрено.