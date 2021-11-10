Опубликованы первые рендеры OnePlus 10 с необычным дизайном тыльных камер

10 ноября 2021, 11:15

В этом году OnePlus пропустила традиционный осенний выпуск улучшенного флагмана с приставкой «Т» впервые с 2015 года.

Вероятно, компания сосредоточилась на подготовке OnePlus 10, который, как ожидается, предстанет перед публикой в начале следующего года. Инсайдер, известный под ником OnLeaks, опубликовал первые рендеры грядущего флагманского устройства.

К сожалению, рендеры демонстрируют только заднюю панель смартфона. Однако именно в этой части расположен главный элемент дизайна, формирующий облик смартфона. Речь идёт о блоке основной камеры, который имеет достаточно непривычную форму. В целом, расположение трёх объективов и вспышки довольно стандартное — они выстроены в виде матрицы два на два. Необычна форма самого блока, который начинается от боковой рамки смартфона и растягивается более чем до средины тыльной панели.



Кроме того, рендеры дают понять, что задняя панель смартфона выполнена из матового стекла. Рамка, судя по её блеску, вероятно, будет изготовлена из полированной стали. К сожалению, информации о технических характеристиках смартфона пока нет, однако он, скорее всего, будет основан на грядущем флагманском процессоре Qualcomm, вероятно, Snapdragon 898.

Инсайдер, который поделился рендерами, отмечает, что они основаны на дизайне раннего прототипа смартфона. Это значит, что до момента запуска OnePlus 10 компания может изменить внешний вид устройства.

(C) 3dnews.