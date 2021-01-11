Флагманский смартфон IQOO 7 предстал на официальных изображениях

11 января 2021, 11:15

В ближайший понедельник, 11 января, состоится анонс мощного смартфона IQOO 7.

Между тем разработчик представил свежие пресс-рендеры новинки: устройство впервые демонстрируется в двух цветах с разных сторон.

В частности, показаны белая версия iQOO 7 BMW Edition, а также модификация в чёрном цвете. Последняя выделяется необычным текстурированным исполнением тыльной панели.



Смартфон оборудован дисплеем, по центру в верхней части которого имеется небольшое отверстие для одинарной фронтальной камеры. По слухам, применена 6,56-дюймовая панель AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Говорится о наличии экранного дактилоскопического сканера.

Сзади можно видеть тройную основную камеру. Её предполагаемая конфигурация такова: 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX598, 13-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой и ещё один 13-мегапиксельный датчик.



В оснащение аппарата, по имеющейся информации, войдут флагманский процессор Snapdragon 888, 12 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель стандарта UFS 3.1, продвинутые вибромоторы, мощные Hi-Res стереодинамики, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой сверхбыстрой 120-ваттной подзарядки.