Качественный пресс-рендер Moto X4

14 августа 2017, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали подробности, а также качественный пресс-рендер смартфона Moto X4, который пока что не был представлен официально.



Так, судя по всему, грядущая новинка окажется терминалом среднего ценового уровня.

Аппарат получит 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и покрытием в виде стекла Gorilla Glass. Также отмечен «на борту» сканер отпечатков пальцев, двойная основная камера (12+8Мп) и 16Мп фронтальная.Как ожидается, модель выйдет в четырех международных версиях с незначительными различиями между ними.Емкость аккумулятора – 3000 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.Корпус аппарата защищен по стандарту IP68.Среди прочего известно о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Работает терминал под управлением Android 7.1.Анонс терминала состоится в Бразилии 24 августа. Ориентировочный ценник – 350 евро.