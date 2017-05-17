Опубликованы рендеры Moto E4 Plus

17 мая 2017, 13:15

Сразу несколько авторитетных источников опубликовали пару пресс-рендеров не представленного пока еще смартфона Moto E4 Plus.



Легко заметить – терминал показан в двух цветовых решениях корпуса.

По разным данным, аппарат получит 5,5-дюйовый IPS-дисплей с разрешением HD, а, кроме того, будет укомплектован 13Мп камерой в роли основной и 5Мп как фронтальной.



В основе – 4-ядерный MediaTek MT6737M + 2/3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.



Емкость аккумулятора – 5000 мАч.

Работать терминал будет под управлением Android 7.1.Среди прочего отмечены LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth 4.2, NFC (опционально).В продаже в Европе новинка будет доступна с ценником в 190 евро.