Доступный смартфон Moto E7 с 48-Мп камерой предстал на пресс-рендерах

12 ноября 2020, 10:15

В распоряжении интернет-источников оказались пресс-изображения недорогого смартфона Moto E7 под управлением операционной системы Android 10. Анонс новинки ожидается в ближайшее время.

Аппарат показан на изображениях в двух цветах — бирюзовом и сером. Устройство наделено дисплеем с небольшим вырезом под одинарную фронтальную камеру: по одним данным, применён 5-мегапиксельный датчик, по другим — 16-мегапиксельный.



Сзади можно видеть двойную камеру. В её состав якобы войдут 48-мегапиксельный основной сенсор и дополнительный 2-мегапиксельный блок. На тыльной панели также размещён сканер отпечатков пальцев.



Отмечается, что экран имеет размер 6,5 дюйма по диагонали: применена панель формата HD+. Говорится также о наличии аккумуляторной батареи ёмкостью 4000 мА·ч.



Информации о типе применённого процессора нет. Но отмечается, что смартфон будет предлагаться в модификациях с 2 и 3 Гбайт оперативной памяти, оснащённых флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт соответственно.





Среди прочего упомянуто стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В боковых частях корпуса расположены физические кнопки управления.



Ожидается, что цена Moto E7 окажется на уровне 100 долларов США.

(C) 3dnews