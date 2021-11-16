OnePlus 10 Pro показался на изображениях целиком с камерой Hasselblad

16 ноября 2021, 10:15

На прошлой неделе авторитетный инсайдер, известный как OnLeaks, опубликовал первые рендеры флагманского OnePlus 10 Pro, дебют которого ожидается в начале следующего года.

Те изображения демонстрировали лишь дизайн модуля основной камеры. Теперь инсайдер поделился новой порцией качественных рендеров смартфона, которые демонстрируют его со всех сторон.



Согласно свежим изображениям, экран устройства получит крайне узкие рамки. Края дисплея будут немного заходить на боковые грани смартфона. В левом верхнем углу экрана расположится маленький круглый вырез для фронтальной камеры.



Согласно изображениям, блок основной камеры OnePlus 10 Pro будет обладать логотипом известного производителя камер Hasselblad, что свидетельствует о продолжении сотрудничества компаний в рамках разработки камер для флагманских смартфонов.

Несмотря на то, что экран смартфона получит диагональ 6,7 дюйма, как у OnePlus 9 Pro, корпус OnePlus 10 Pro будет немного короче, шире и тоньше, чем у его предшественника.



OnePlus 10 Pro в качестве интерфейсного разъёма, ожидаемо, будет использоваться USB Type-C, расположенный на нижней грани. А вот 3,5-мм разъёма для наушников здесь не будет.

Ожидается, что OnePlus 10 Pro будет построен на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 898. Одной из самых интересных особенностей устройства станет поддержка невероятно быстрой 125-Вт зарядки.

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