Смартфон Sony Xperia 1 III с экраном 4К на рендерах

29 января 2021, 9:15

Ресурс @OnLeaks опубликовал на платформе Voice качественные рендеры флагманского смартфона Xperia 1 III, который компания Sony, как ожидается, анонсирует в конце февраля или в начале марта.

Аппарат, как сообщается, получит качественный дисплей CinemaWide 4K HDR OLED с очень узкими рамками. Размер этой панели составит 6,5 дюйма по диагонали, соотношение сторон — 21:9.



Называются габариты устройства — 161,6 × 67,3 × 8,4 мм, или 9,6 мм с учётом выступающего блока многомодульной тыльной камеры. Кстати, последняя объединит три датчика изображений (применена оптика ZEISS), а также сенсор 3D ToF для получения информации о глубине сцены.

Говорится о наличии бокового дактилоскопического сканера, стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников, слота для карты microSD и симметричного порта USB Type-C.



Смартфон, разумеется, сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Упомянуты два фронтальных динамика.

В устройство будет установлен процессор Snapdragon 888. Он содержит восемь ядер с частотой до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.