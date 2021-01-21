Смартфон Sony Xperia 10 III впервые позирует на качественных рендерах

21 января 2021, 10:15

Ресурс OnLeaks, довольно часто публикующий достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, представил на платформе Voice качественные рендеры смартфона Xperia 10 III, который компания Sony, как ожидается, анонсирует в течение нескольких недель.

Аппарат, как сообщается, получит 6-дюймовый дисплей. Называются габариты — 154,4 × 68,4 × 8,3 мм (9,1 мм с учётом выступающего блока многомодульной тыльной камеры).



Если верить имеющейся информации, фронтальная камера сможет формировать 8-мегапиксельные изображения. В состав основной камеры войдут 12-мегапиксельный блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 8-мегапиксельный телефотомодуль.

Среди прочего упомянуты фронтальные стереофонические динамики, боковой дактилоскопический сканер, симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.



Ранее ходили слухи, что в основу смартфона может лечь процессор Qualcomm Snapdragon 690, который содержит восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G.