Смартфон Nokia 7.3 с четверной камерой показался на качественных рендерах

25 сентября 2020, 13:15

Ресурс OnLeaks, довольно часто публикующий достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, в партнёрстве с IPEEWorld представил качественные рендеры смартфона среднего уровня Nokia 7.3, который готовит к выпуску финская компания HMD Global.

Анонс названного аппарата ожидался 22 сентября, но этого не произошло. Тем не менее, ключевые характеристики новинки уже известны. Устройство получит 6,3-дюймовый дисплей формата Full HD+ с небольшим отверстием в левом верхнем углу: здесь расположится селфи-камера на основе 24-мегапиксельного датчика.



Основная камера, заключённая в блок круглой формы, объединит четыре модуля, включая 48-мегапиксельный датчик. Говорится об использовании оптики Zeiss. Сзади также расположится сканер отпечатков пальцев.



Вычислительная нагрузка ляжет на процессор Qualcomm Snapdragon 690. В состав чипа входят восемь ядер Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619L и сотовый модем Snapdragon X51 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.

Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки через симметричный порт USB Type-C. Называются габариты аппарата — 165,8 × 76,3 × 8,2 мм.

(C) 3Dnews.ru