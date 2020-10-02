5G-смартфон Nokia 7.3 с четверной камерой красуется на новых рендерах

2 октября 2020, 15:15

Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator представил качественные рендеры смартфона среднего уровня Nokia 7.3, созданные на основе имеющейся информации.

Названный аппарат, как ожидается, станет самым доступным 5G-устройством HMD Global под брендом Nokia.



Новинка, если верить имеющимся данным, будет оснащена дисплеем Full HD+ размером около 6,3 дюйма по диагонали. В левом верхнем углу экрана предусмотрено отверстие для 24-мегапиксельной селфи-камеры.

В состав основной камеры, заключённой в блок круглой формы, войдут четыре модуля: это 48-мегапиксельный сенсор, блок с 12-мегапиксельным датчиком и широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный блок для макросъёмки. На тыльной панели также будет установлен сканер отпечатков пальцев.



Смартфону приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 690 с восемью ядрами Kryo 560 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графическим ускорителем Adreno 619L и модемом Snapdragon X51 5G.