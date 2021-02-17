iPhone 13 Pro показали на качественных изображениях

17 февраля 2021, 15:15

Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с дизайнером Technizo Concept представил серию высококачественных рендеров смартфона iPhone 13 Pro, который компания Apple, как ожидается, анонсирует во второй половине текущего года.

Изображения сформированы на основе имеющихся утечек и неофициальной информации. В целом, они дают представление о том, как может выглядеть аппарат.

Новинке приписывают наличие улучшенного дисплея OLED с диагональю 6,1 дюйма. Предполагается, что будет задействована панель с адаптивной частотой обновления. Кроме того, непосредственно в области экрана расположится дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.



На рендерах видна многомодульная основная камера с датчиком LiDAR, заключённая в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Сбоку находятся физические кнопки управления.

Смартфон получит фирменный процессор A15 Bionic, который будет изготавливаться на предприятиях TSMC по 5-нанометровой технологии. Объём встроенной флеш-памяти якобы будет достигать 1 Тбайт.

Вместе с моделью iPhone 13 Pro дебютируют и другие устройства новой серии, в частности, iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max. Apple, само собой, эти сведения не подтверждает.