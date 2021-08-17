Apple выпустит iPhone 13 во второй половине сентября — новинки предложат до 1 Тб

17 августа 2021, 13:15

Apple собирается выпустить серию iPhone 13 на третьей неделе сентября. Об этом сегодня заявил аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) в своей записке для инвесторов.

Он также добавил, что продвинутые iPhone 13 Pro и Pro Max получат накопители ёмкостью до 1 Тбайт.



По словам Айвса, анализ азиатских цепочек поставок Apple свидетельствует о том, что во втором полугодии компания намерена произвести от 130 до 150 миллионов iPhone. При этом, на iPhone 13 будет приходиться от 35 до 45 процентов всех произведённых Apple смартфонов в третьем квартале. Что касается сроков, аналитик уверен, что в этом году новое поколение iPhone будет запущено в третью неделю сентября.



На прошлой неделе тайваньская исследовательская компания TrendForce также заявила, что Apple выпустит iPhone 13 в сентябре. Предполагается, что прошлогодняя задержка анонса iPhone 13 была разовым явлением.



Что касается характеристик грядущих iPhone, Айвс утверждает, что Pro-версии смартфона получат накопители ёмкостью до 1 Тбайт. Он также предполагает, что iPhone 13 и iPhone 13 mini смогут похвастаться до 512 Гбайт постоянной памяти.



Ранее сообщалось, что все смартфоны серии iPhone 13 получат улучшенные камеры и уменьшенные вырезы для системы сканирования лица FaceID в экране. Напомним, что, согласно предыдущим сообщениям, семейство iPhone 13 будет включать четыре смартфона: 5,4-дюймовый iPhone 13 mini, 6,1-дюймовые iPhone 13 и 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max.

(С) 3dnews