Apple заметно улучшит камеры в грядущих iPhone

3 февраля 2021, 11:45

Аналитики британского банка Barclays в свежей записке для инвесторов заявили, что все четыре модели iPhone 13 (или 12S), получат заметно улучшенные сверхширокоугольные камеры.

Их апертура составит f/1,8 по сравнению с f/2,4 в iPhone 12.



Подобной информацией в ноябре прошлого года поделился авторитетный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Тем не менее, он утверждал, что обновлённую камеру получат только Pro-версии грядущих iPhone. Куо предположил, что базовые версии iPhone получат улучшенные сверхширокоугольные камеры только в 2022 году.



Более широкая диафрагма позволит пропускать больше света через объектив, что, в свою очередь, заметно повысит качество снимков, сделанных сверхширокоугольной камерой при слабом освещении. Barclays также предполагает, что iPhone 13 Pro получит продвинутый телеобъектив, в данный момент доступный в iPhone 12 Pro Max. Это, как ожидается, принесёт прибыль компании Cirrus Logic, которая будет поставлять Apple новый контроллер камеры.



Ожидается, что в этом году, как и в прошлом, Apple выпустит четыре версии флагманского смартфона, которые будут представлены в тех же размерах, что и модификации iPhone 12. Презентация новых iPhone ожидается в сентябре текущего года.

(С) 3dnews.